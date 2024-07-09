В Кремле раскрыли посредническую роль Индии в разрешении конфликта на Украине

Песков: премьер Индии Моди не претендует на роль посредника по Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не претендует на роль посредника по Украине, однако является сторонником мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Моди не претендует на посреднические усилия. (...) Все обсуждают мир, все являются сторонниками мира, и мы тоже являемся сторонниками мира с обеспечением безопасности для нас», — рассказал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что президент России в конструктивном ключе обсудил украинскую тематику с индийским коллегой.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер обратился к Индии из-за визита Моди в Москву и призвал во всех контактах с Россией указать на необходимость уважения суверенитета Украины. Однако он подчеркнул то, что Индия является стратегическим партнером Соединенных Штатов.