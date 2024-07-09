В Литве захотели доказать неправоту Путина

МИД Литвы предложил разрешить Киеву атаковать объекты в глубине России

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Габриэлюс Ландсбергис захотел доказать неправоту президента России Владимира Путина и предложил разрешить Украине атаковать объекты в глубине российской территории. Соответствующая публикация появилась в его аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Сейчас самый подходящий момент доказать, что он неправ, предоставив Украине наше лучшее оружие и разрешение поражать военные цели так глубоко, как это необходимо», — написал дипломат.

По его словам, российский лидер ожидает слабой реакции Запада и предсказуемости решений партнеров Киева.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву вредит авторитету страны. «Одностороннее решение премьер-министра Виктора Орбана поехать в Москву никоим образом не отражает позицию Евросоюза. Это вредит авторитету председательства Венгрии в Совете ЕС», — заявил Науседа.