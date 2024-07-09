В Приморье тигр оставил «сообщение» сородичам необычным способом

В нацпарке Приморья амурский тигр понюхал траву и оставил «сообщение» сородичам

В Приморье амурский тигр оставил «сообщение» сородичам необычным способом. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале нацпарка «Земля леопарда».

На размещенных кадрах запечатлен хищник, нюхающий траву на берегу реки. По словам ученых, тигр таким образом оставляет метки для своих сородичей. Они, в свою очередь, могут узнать его пол и возраст.

«А еще это лесной чат для знакомств, где дикие кошки ищут пару или заявляют о хозяйских правах на территорию», — пояснили авторы ролика.

В ноябре 2023 года сотрудники природного комплекса «Земля леопарда» также запечатлели своеобразный «семейный чат» амурских тигров, а именно общение самки и ее выросших детенышей. На размещенных кадрах было видно, как трое хищников в разное время поочередно подходили к дереву и оставляли на его коре запаховые и визуальные метки.