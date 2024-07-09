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17:44, 9 июля 2024Бывший СССР

В Раде рассказали об обмене гражданских с Белоруссией

Депутат Рады Лубинец: Украина в ходе обмена вернула из Белоруссии 5 гражданских
Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец. Фото: DvoretskaO / Wikipedia

Украина в ходе недавнего обмена пленными вернула пять гражданских лиц с территории Белоруссии. Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека депутат Дмитрий Лубинец, передает «Укринформ».

«Нам впервые удалось вернуть пять граждан Украины с территории Белоруссии. Три наши героини и двое мужчин, среди которых обвиняемый в подрыве самолета А-50», — заявил парламентарий.

Он отметил, что благодаря обмену Киев смог наладить с Минском «хоть какой-то канал коммуникации».

Ранее Лубинец рассказал о постоянных жалобах граждан Украины на военкоматы. По его словам, он получает еженедельно более 150 претензий к работе территориальных центров комплектации.

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      Глеб Палехов
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