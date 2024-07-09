В России спрогнозировали отмену запрета на экспорт риса

АКРА: экспорт российского риса вряд ли разрешат до 2026 года

В ближайшие полтора года не стоит ждать отмены запрета на экспорт российского риса. Об этом заявил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. Его прогноз цитирует РИА Новости.

Тренин полагает, что запрет снимут не раньше 2026 года. Это связано с ремонтом Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубани, который, как ожидается, продлится до конца 2025 года. От работы этого объекта зависит водоснабжение рисоводческих хозяйств Краснодарского края. Их посевные площади, скорее всего, не увеличатся, пока не завершится реконструкция гидроузла. До тех пор урожая хватит только для самообеспечения, а значит, экспорт разрешать не станут. В 2024 году предпосылок к серьезному росту валового сбора риса пока не просматривается.

В АКРА полагают, что в нынешнем году соберут около 1,12 миллиона тонн риса, из которых произведут 620-630 тысяч тонн крупы.

Правительство России продлило запрет на вывоз риса и рисовой крупы до конца 2024 года. Это решение власти обосновали необходимостью сохранить стабильность на внутреннем продовольственном рынке. Впрочем, запрет не распространяется на поставки крупы в страны Евразийского экономического союза, а также в Абхазию и Южную Осетию.