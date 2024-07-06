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18:13, 6 июля 2024Экономика

В России продлили запрет на экспорт риса

Правительство России продлило запрет на экспорт риса до конца года

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В России действие запрета на вывоз риса и рисовой крупы продлили до конца 2024 года. Постановление об этом опубликовано на сайте федерального правительства.

В кабмине отметили, что ограничение на экспорт будет действовать до 31 декабря 2024 года. «Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем продовольственном рынке», — говорится в сообщении.

Запрет не будет распространяться на поставки крупы в страны, которые входят в Евразийский экономический союз, а также Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж в гуманитарных целях, а также в рамках международных транзитных перевозок.

Правительство ввело временный запрет на экспорт риса и рисовой крупы в 2022 году.

Ранее в России попросили начать бороться с вывозом муки за рубеж. Национальный союз хлебопечения призвал установить пошлину на экспорт муки, чтобы остановить рост цен на нее.

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      Екатерина Улитина
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