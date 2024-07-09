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11:30, 9 июля 2024Экономика

В России упали продажи новых люксовых автомобилей

«Автостат»: продажи новых люксовых автомашин просели на 14 процентов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В июне 2024 года россияне купили 37 новых люксовых автомобилей. Об этом сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на АО «Паспорт промышленный консалтинг».

Таким образом, продажи автомашин этого класса снизились на 14 процентов, если сравнивать с июнем 2023 года. В мае нынешнего года продали на один автомобиль больше.

Отмечается, что продажи падают уже второй месяц подряд. В июне лидером этого сегмента автомобильного рынка стал бренд Lamborghini. Машину этой марки купили 12 раз. Кроме того, было продано десять Bentley, шесть Rolls-Royce, четыре Ferrari, три Maserati и два Aston Martin.

При этом, несмотря на снижение продаж в мае и июне, в первом полугодии рынок люксовых автомобилей растет. Его объем увеличился на 17 процентов — до 267 единиц.

Ранее прокуратура Германии заподозрила немецких автодилеров в том, что они поставляют в Россию люксовые машины на миллионы евро. У предпринимателей, которые привлекли к себе внимание органов, уже прошли обыски.

Между тем в апреле 2024 года продажи машин премиум-сегмента в России снизились на 18,4 процента.

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