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16:52, 27 июня 2024Экономика

Бизнес в Германии заподозрили в поставках в Россию люксовых машин

Прокуратура ФРГ заподозрила автодилеров в поставках люксовых машин в Россию

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Автодилеров в Германии заподозрили в поставках в Россию люксовых машин. О поставках автомобилей на миллионы евро со ссылкой на прокуратуру Кайзерслаутерна сообщает ТАСС.

По данным силовых органов, у бизнеса, который подозревается в продаже россиянам десятков машин, прошли массовые обыски.

Как ранее сообщал Telegram-канал Shot, за год цены на остатки немецких автомобилей премиум-класса в России выросли на 25 процентов. Сейчас рынок немецких машин переживает кризис, а активных продаж нет как в самой Германии, так и за ее пределами. В России, которая была одним из главных потребителей немецких автомобилей, остановлено производство, а завезенные в 2022 году экземпляры продают в среднем на четверть дороже.

Ранее аналитики «Авто.ру» назвали автомобили немецкого производителя BMW самыми популярными машинами с пробегом для ввоза в Россию. Этот бренд сохранил за собой лидирующие позиции, несмотря на высокую стоимость.

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      Вячеслав Агапов
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