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13:05, 9 июля 2024Россия

В российском городе подростки избили пристававших к девочкам мигрантов и попали на видео

В Оренбурге подростки избили пристававших к девочкам мигрантов

В Оренбурге на пляже подростки избили пристававших к девочкам мигрантов. Инцидент попал на видео, ролик публикует Telegram-канал «Оренбург».

Как пишет издание «Блокнот» со слов очевидцев, один из мигрантов якобы подплыл к несовершеннолетней девушке под водой и стянул с нее купальник, а его сын на берегу снимал отдыхающих на камеру телефона. После этого произошел конфликт.

На кадрах видно, как один подросток дает пощечины сидящему на пляже молодому человеку, а другой бьет руками и ногами по лицу его отца — от ударов мужчина падает на песок, поднимается, а затем и сам набрасывается на оппонента и валит его в воду.

Инцидентом уже заинтересовались правоохранительные органы. Проводится проверка.

Ранее в Подмосковье мигранты толпой избили подростков, у двоих пострадавших сломаны носы. По словам одного из пострадавших, они находились на улице, когда им стали угрожать приезжие. После разговора, который, по словам подростков, прошел спокойно, конфликт удалось уладить. Однако вскоре на площадку ворвались примерно 20 человек.

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      Елена Торубарова
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