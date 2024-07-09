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16:09, 9 июля 2024Силовые структуры

В российском городе разнорабочий расправился с владельцами гостевого дома из-за замечания

В Ялте суд приговорил мужчину к 19 годам за убийство владельцев гостевого дома

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ялте суд приговорил 61-летнего местного жителя к 19 годам колонии строгого режима за расправу над владельцами гостевого дома из-за замечания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статье 105 УК РФ. Он сознался в преступлении.

По версии следствия, осужденный много лет жил в гостевом доме знакомых и за деньги выполнял функции разнорабочего. В сентябре 2023 года 58-летняя женщина и ее 65-летний муж, собственники дома, сделали мужчине замечание за качество выполненных работ. Тогда подсудимый избил их битой, нанеся им несовместимые с жизнью травмы. Фигурант попытался скрыться, но был задержан по горячим следам в Судаке.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе будут судить 48-летнего местного жителя, пытавшегося расправиться с соседкой из-за замечания.

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