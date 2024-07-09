В российском регионе осудили таксиста за кражи вещей пьяных пассажиров

В Тюмени суд приговорил таксиста к 10 годам за кражи вещей пьяных пассажиров

В Тюмени суд приговорил 53-летнего местного жителя, работавшего таксистом, к 10 годам колонии строгого режима за кражи вещей пьяных пассажиров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным по статьям 158 («Кража») и 162 («Разбой») УК РФ. С него также взыскали 800 тысяч рублей в пользу потерпевших.

По версии следствия, с апреля 2021 по июль 2022 года таксист подыскивал на улицах города пьяных пассажиров. Во время поездки мужчина дожидался, когда клиенты уснут, и похищал у них ювелирные украшения. Таким образом он обокрал четырех человек.

В мае 2022 года подсудимый, подвозя пьяного мужчину, который сел на переднее пассажирское сидение с открытой бутылкой вина, незаметно подсыпал в его бутылку сильнодействующее антипсихотическое средство. В результате пассажир уснул, а таксист похитил у него ювелирные украшения, оставил в малолюдном месте и скрылся. После случившегося потерпевший впал в кому, из которой был выведен в медицинском учреждении. Его здоровью причинен тяжкий вред.

Ранее в Бангкоке арестовали водителя такси, подозреваемого в краже часов Rolex, кредитной карты, iPhone и ноутбука Apple у туриста из Японии, который заснул в салоне.