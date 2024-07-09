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22:03, 9 июля 2024Мир

В США назвали главный приоритет НАТО

Кеннеди-младший назвал продолжение войны главным приоритетом НАТО

Фото: Brian Snyder / Reuters

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший назвал продолжение войны главным приоритетом НАТО. Об этом он заявил в соцсети X, комментируя саммит альянса, который проходит в Вашингтоне.

«На этой неделе мир наблюдает печальное зрелище того, как западная империя приближается к катастрофе...» — посетовал политик. По его словам, на саммите обсуждались бы «совершенно иные» темы, если бы он возглавлял страну.

Кеннеди-младший добавил, что необходимо «прекратить резню». «Нужно покончить с состоянием войны», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении добиваться получения новых систем противовоздушной обороны (ПВО) и самолетов F-16 на саммите НАТО.

Саммит альянса пройдет с 9 по 11 июля. Тема мероприятия: «Украина и трансатлантическая безопасность».

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      Марина Совина
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