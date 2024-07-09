Зеленский назвал цели Украины на саммите НАТО

Зеленский: Украина на саммите НАТО будет добиваться получения систем ПВО и F-16

На саммите НАТО в Вашингтоне Украина будет добиваться получения новых систем противовоздушной обороны (ПВО) и самолетов F-16. Такие цели назвал президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Помимо военной техники, Украина также хочет получить дополнительную финансовую помощь и ожидает «решительных действий» со стороны США и Европейского союза.

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Темой встречи объявлена «Украина и трансатлантическая безопасность».

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл на саммит НАТО в Вашингтон. В ходе разговора с местными украинцами он пообещал добиться членства в НАТО для Киева.