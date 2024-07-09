Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:54, 9 июля 2024Бывший СССР

Зеленский назвал цели Украины на саммите НАТО

Зеленский: Украина на саммите НАТО будет добиваться получения систем ПВО и F-16

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

На саммите НАТО в Вашингтоне Украина будет добиваться получения новых систем противовоздушной обороны (ПВО) и самолетов F-16. Такие цели назвал президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Помимо военной техники, Украина также хочет получить дополнительную финансовую помощь и ожидает «решительных действий» со стороны США и Европейского союза.

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Темой встречи объявлена «Украина и трансатлантическая безопасность».

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл на саммит НАТО в Вашингтон. В ходе разговора с местными украинцами он пообещал добиться членства в НАТО для Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Пугачеву хотят лишить имущества в России. В Госдуме возмущены ее постом о попадании ракеты в детскую больницу Киева

      Мужчина попытался получить в банке один цент и попал за решетку

      Зеленский назвал цели Украины на саммите НАТО

      Россия нашла нового партнера в создании самолетов

      «Калашников» поставил первую машину для пресечения беспорядков

      Медведев обыграл первую ракетку мира и вышел в полуфинал Уимблдона

      В Полтавской области Украины прозвучали взрывы

      В России отреагировали на требование Болгарии к «Газпрому» выплатить 400 миллионов евро

      Свадебное платье модного бренда обругали в сети фразой «сойдет для публичного дома»

      Во Франции назвали руководство ЕС задыхающимся от ярости из-за Орбана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше