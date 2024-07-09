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17:44, 9 июля 2024Бывший СССР

Зеленский прибыл в Вашингтон на саммит НАТО

«Укринформ»: Зеленский прибыл в Вашингтон на саммит НАТО

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во главе с делегацией из Киева прибыл в Вашингтон для участия в саммите НАТО. Об этом сообщает «Укринформ».

«Президент Украины и первая леди Елена Зеленская возложили венок к мемориалу жертв Голодомора в Вашингтоне, там же Зеленский также пообщался с местной общиной украинцев», — говорится в публикации.

Отмечается, что в ходе разговора с местными украинцами, Зеленский пообещал обязательно добиться членства в НАТО для Киева.

Ранее стало известно о возможной отмене поездки на саммит НАТО президента Франции Эммануэля Макрона. По информации СМИ, такое решение может быть связано с давлением парламентской оппозиции после выборов.

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      Глеб Палехов
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