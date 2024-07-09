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20:03, 9 июля 2024Мир

В США раскрыли сценарии выдвижения демократами кандидатуры Харрис вместо Байдена

NYT: у Харрис есть два сценария выдвижения на случай выхода Байдена из гонки

Фото: Edmund D. Fountain / Reuters

У действующего вице-президента США Камалы Харрис есть два сценария выдвижения себя в качестве кандидата от Демократической партии на случай выхода американского лидера Джо Байдена из предвыборной гонки. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Советники Харрис утверждают, что она «ничего не делает» для выдвижения своей кандидатуры на предстоящих выборах. При этом ее сторонники из числа демократов — неизвестно, получившие от нее на это разрешение или нет — тихо рассматривают различные сценарии того, как может выглядеть будущая кампания Харрис, пишет издание.

У Харрис есть два варианта действий, если Байден откажется от участия в выборах. Первый сценарий заключается в том, что действующий американский президент напрямую поддержит ее в качестве кандидата от партии. Его политический вес и авторитет могут послужить гарантией обеспечения выдвижения Харрис на Национальном съезде Демократической партии в августе. Во втором случае Байден просто объявит о выходе из гонки и предоставит членам своей партии право определить кандидата.

После неудачного выступления Байдена на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом демократы в панике начали искать нового кандидата ему на замену. По информации The Wall Street Journal, члены Демократической партии сошлись во мнении, что единственной альтернативой Байдену является Харрис.

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      Лина Пивоварова
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