Визовый центр европейской страны усложнил процесс подачи документов россиянам

Визовый центр Италии с 8 июля обновил анкету для подачи документов

Визовый центр Италии усложнил процесс подачи документов россиянам. Соответствующее объявление опубликовано на официальном сайте центра.

Уточняется, что с 8 июля анкета старого образца для оформления шенгенских виз категории С больше не принимается. Скачать обновленный бланк можно на сайте визового центра.

По данным Telegram-канала «Улететь», многим заявителям, которые заполняли свои анкеты несколько недель назад, приходится переделывать их на месте. Процесс осложняется тем, что в визовом центре нельзя пользоваться мобильными телефонами и нет доступа в интернет.

Ранее сообщалось, что российским путешественникам станет еще сложнее получить шенгенскую визу в эту европейскую страну. Теперь ее будут делать дольше — от 45 дней.