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20:40, 9 июля 2024Ценности

Возлюбленная Роберта Паттинсона опубликовала фото в бикини

Английская модель и актриса Сьюки Уотерхаус снялась в бикини у бассейна

Фото: @sukiwaterhouse

Английская модель и актриса Сьюки Уотерхаус показала фото в купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя возлюбленная актера Роберта Паттинсона снялась, сидя на краю бассейна. При этом она примерила малиновое бикини с принтом, включавшее в себя топ с завязками между треугольными чашками и мини-трусы V-образной формы.

Также знаменитость распустила волосы и дополнила образ ожерельем французского бренда Chanel. «В этом мире мне не хватает времени для количества ягод и книг, которые я хочу потреблять», — указала в подписи автор поста.

Ранее в июле английская актриса Эмма Коррин вышла в свет в чулках и мини-платье.

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      Карина Черных
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