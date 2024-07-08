Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:43, 8 июля 2024Ценности

Звезда «Короны» появилась на премьере фильма в чулках и мини-платье

Английская актриса Эмма Коррин пришла на премьеру фильма в чулках и мини-платье

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Английская актриса Эмма Коррин вышла в свет в откровенной одежде. Соответствующий материал появился на Daily Mail.

Отмечается, что звезда сериала «Корона» посетила премьеру фильма «Дэдпул и Росомаха» в Берлине, в котором исполнила роль Кассандры Новы. Для мероприятия 28-летняя знаменитость выбрала черное атласное платье длины ультрамини с воротом и кожаным поясом на талии.

Материалы по теме:
Голые модели, звезды в слезах и нежная Ирина Шейк. Чем еще удивил главный бал мира Met Gala?
Голые модели, звезды в слезах и нежная Ирина Шейк.Чем еще удивил главный бал мира Met Gala?
7 мая 2024
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024

Также артистка надела прозрачные чулки и босоножки на высоких каблуках и примерила золотистые серьги.

В мае Эмма Коррин попала на обложку журнала Harper’s Bazaar с волосами под мышками и вызвала ажиотаж в сети.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Защита генерала Попова заявила об утечке секретных данных из России на Украину. Как это может повлиять на его дело?

      Легенда «Спартака» сделал прогноз на победителя Евро-2024

      Доля россиян со сбережениями выросла

      Насильника поймали через 31 год на другом конце континента благодаря ДНК-тесту

      В России отреагировали на попытку Украины завербовать летчика ради угона бомбардировщика

      Сыновей экс-главы Сергокалинского района Дагестана освободили из-под ареста

      Telegram оштрафовали в России

      Звезда «Короны» появилась на премьере фильма в чулках и мини-платье

      В Венгрии высказались по плану мира между Россией и Украиной

      В Киеве сообщили о взрывах и пожаре на территории военного завода «Артем»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше