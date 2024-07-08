Звезда «Короны» появилась на премьере фильма в чулках и мини-платье

Английская актриса Эмма Коррин пришла на премьеру фильма в чулках и мини-платье

Английская актриса Эмма Коррин вышла в свет в откровенной одежде. Соответствующий материал появился на Daily Mail.

Отмечается, что звезда сериала «Корона» посетила премьеру фильма «Дэдпул и Росомаха» в Берлине, в котором исполнила роль Кассандры Новы. Для мероприятия 28-летняя знаменитость выбрала черное атласное платье длины ультрамини с воротом и кожаным поясом на талии.

Также артистка надела прозрачные чулки и босоножки на высоких каблуках и примерила золотистые серьги.

В мае Эмма Коррин попала на обложку журнала Harper’s Bazaar с волосами под мышками и вызвала ажиотаж в сети.