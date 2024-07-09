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13:41, 9 июля 2024Бывший СССР

ВСУ применили запрещенное химическое оружие на херсонском направлении

Разведчик «Днепра» Небо: на херсонском направлении ВСУ применили фосген

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На херсонском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили запрещенное химическое оружие. Об этом сообщил разведчик группировки российских войск «Днепр» с позывным Небо, передает РИА Новости.

По его словам, в качестве боевого отравляющего вещества украинскими военными, предположительно, был использован фосген — бесцветный газ с запахом прелого сена, обладающий удушающим действием.

«Вот ребята не знают, что с ним делать, если честно. Такая противная штука. Сейчас закончил тактическую медицину в военной академии, и вот был как раз случай на фронте с этим газом. То есть, очень печальный опыт», — рассказал он.

Ранее начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что Украина регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия. Он уточнил, что с начала спецоперации было зафиксировано свыше 400 случаев применения ВСУ нелетальных химикатов.

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      Алевтина Запольская
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