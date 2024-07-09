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05:41, 9 июля 2024Бывший СССР

Российские военные захватили опорные пункты ВСУ с помощью наземных роботов

ВС России захватили опорные пункты ВСУ с помощью наземных роботов «Скорпион-М»

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России на донецком направлении испытали в боевых условиях роботизированный дрон-камикадзе «Скорпион-М» и захватили опорные пункты украинских войск, рассказал военнослужащий с позывным «Шмель». Об этом пишет РИА Новости.

Беспилотник использовали в ходе штурма нескольких опорных пунктов. «После нанесения огневого поражения артиллерии в сторону противника выдвинулись роботизированные дроны, которые взорвали опорные пункты... В результате несколько опорных пунктов перешли под контроль армии России», — подчеркнул военный.

Он добавил, что «Скорпион-М» применяется, если артиллерии тяжело поразить цели противника. Кроме того, роботизированные дроны привлекают внимание Вооруженных сил Украины (ВСУ), чем облегчает работу штурмовых групп.

Ранее ВС РФ применили в ходе специальной военной операции (СВО) новейший роботизированный обнаружитель снайперов «Сосна-Н».

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      Марина Совина
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