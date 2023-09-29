Российские военные применили в зоне СВО робот-антиснайпер

ТАСС: ВС России применили в зоне СВО новейший обнаружитель снайперов «Сосна-Н»

Вооруженные силы (ВС) России применили в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине новейший роботизированный обнаружитель снайперов «Сосна-Н». Об этом рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник агентства отметил, что партия данных комплексов была закуплена для спецподразделений и прошла успешную апробацию в зоне СВО.

Робот-антиснайпер «Сосна-Н» представляет собой представляет собой автоматическую дистанционно управляемую лазерно-оптическую установку. Она круглосуточно сканирует пространство вокруг и находит любые оптические устройства, которые ведут встречное наблюдение или прицеливание. При обнаружении угрозы система отмечает место обнаружения вражеского прибора и подает сигнал тревоги. Также «Сосна-Н» может устанавливать помехи вражеской оптике посредством направленного лазерного луча.