Задержание главы «Русофилов» в Болгарии назвали бредом

Представители «Русофилов» назвали бредом задержание главы движения Девленского

Представители «Русофилов» назвали бредом задержание в Болгарии председателя движения Златомира Девленского. Об этом сообщает «Царьград».

Активисты заявили, что претензии прокуратуры удивительны, поскольку глава пловдивского отделения не имеет доступа к сведениям, составляющим государственную тайну. «Он работает на муниципальном уровне. Какая гостайна? Эти обвинения — бред полный!» — сказали собеседники телеканала.

Почетный председатель организации Николай Малинов пояснил, что подробности задержания будут известны позднее. По его словам, сейчас представители движения ждут, что предъявит сторона обвинения. «Молодой парень, работал в местном муниципалитете. Имел — не имел доступа (к сведениям, составляющим гостайну — прим. «Ленты.ру»), я не знаю. Я знаю, что он хороший, активный, молодой активист», — отметил представитель «Русофилов».

Также на допрос вызвали заместителя Малинова Асена Асенова.

О задержании Девленского стало известно в понедельник, 8 июля. «В 05:30 утра (совпадает с мск) они пришли в его дом в Пловдиве, выломали дверь и увели его. Его мать была в шоке», — сообщил депутат от Болгарской социалистической партии Иван Петков.

