Рогов сравнил Зеленского на саммите НАТО с нежеланным женихом, получившим тыкву

Владимир Зеленский на саммите НАТО «получит тыкву», а не решение о вступлении Украины в блок. С нежеланным женихом его сравнил председатель Комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Зеленский по итогам саммита получит гарбуз (укр. тыква — прим. «Ленты.ру») по старой южнорусской традиции, когда отказывали нежеланному жениху», — заявил он.

Рогов считает, что поводом для отказа взять Украину в НАТО станет высокий уровень коррупции, который есть на территории, подконтрольной Киеву.

Ранее сообщалось, что Зеленский вряд ли будет удовлетворен итогами саммита НАТО в Вашингтоне. Как отмечалось, после прошлогодней встречи альянса украинский лидер разозлил союзников заявлениями об отсутствии приглашения в блок.