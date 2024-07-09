Жених с невестой и гостями попали под суд за стрельбу на свадьбе в российском городе

В Пушкино жених, невеста и гости предстанут перед судом за стрельбу на свадьбе

Прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу уголовное дело о стрельбе на свадьбе в подмосковном Пушкино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в надзорном ведомстве Московской области.

Перед судом предстанут шесть человек: жених с невестой и гости праздника. Им вменяется хулиганство, а также вымогательство и грабеж, но уже совершенные после свадьбы.

По версии следствия, в ноябре 2023 года 24-летний жених с невестой и друзьями на свадьбе стреляли из двух охолощенных пистолетов. Они устроили хаотичную стрельбу в воздух на улице и из автомобилей во время поездки в праздничном кортеже. Своими действиями фигуранты дела напугали прохожих и воспитанников детских садов, расположенных рядом.

В декабре 2023 года сообщалось, что двое участников свадьбы выманили знакомого на встречу в торговом центре и там заставляли его признаться в распространении наркотиков. Они избили потерпевшего и отобрали у него мобильный телефон и наушники. Затем они вымогали у него по 60 тысяч рублей ежемесячно, но знакомый сдал их полиции.

7 июля очевидцы сообщили о 13-летнем мальчике, который открыл стрельбу из пистолета на детской площадке в Омске.