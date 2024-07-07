Российского подростка обвинили в стрельбе из пистолета на детской площадке

В Омске подростка обвинили в стрельбе по голубям из пистолета

В Омске 13-летнего мальчика обвинили в стрельбе из пистолета на детской площадке. Рассказ местной жительницы опубликовал паблик «Инцидент Омск» в соцсети «ВКонтакте».

По словам россиянки, инцидент произошел на улице Кирова. Она утверждает, что подросток стрелял по голубям. Женщина заявила, что это уже не первый подобный случай.

К посту приложено фото с раненой птицей. Тип пистолета, из которого стрелял мальчик не уточняется.

Ранее в Санкт-Петербурге 17-летний подросток выстрелил по прохожему из сигнального пистолета. Как стало известно, в момент стрельбы студент находился на пассажирском сиденье арендованной его 20-летним другом машины. Возбуждено уголовное дело.

В мае подросток-мигрант выстрелил из предмета, похожего на пистолет, в 10-летнего ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе. Инцидент попал на видео. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В настоящее время он арестован.