Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:11, 7 июля 2024Россия

Российского подростка обвинили в стрельбе из пистолета на детской площадке

В Омске подростка обвинили в стрельбе по голубям из пистолета

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Омске 13-летнего мальчика обвинили в стрельбе из пистолета на детской площадке. Рассказ местной жительницы опубликовал паблик «Инцидент Омск» в соцсети «ВКонтакте».

По словам россиянки, инцидент произошел на улице Кирова. Она утверждает, что подросток стрелял по голубям. Женщина заявила, что это уже не первый подобный случай.

К посту приложено фото с раненой птицей. Тип пистолета, из которого стрелял мальчик не уточняется.

Ранее в Санкт-Петербурге 17-летний подросток выстрелил по прохожему из сигнального пистолета. Как стало известно, в момент стрельбы студент находился на пассажирском сиденье арендованной его 20-летним другом машины. Возбуждено уголовное дело.

В мае подросток-мигрант выстрелил из предмета, похожего на пистолет, в 10-летнего ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе. Инцидент попал на видео. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В настоящее время он арестован.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      США пытаются блокировать строительство АЭС «Аккую» в Турции. Старт к реализации проекта давал лично Путин

      В Пулково отменили введенные из-за непогоды ограничения

      Британия пообещала поставить Украине еще 100 ракет Brimstone

      В Турции произошло землетрясение

      Бизнесмен рассказал об уязвимости ЗРК Patriot

      В России обозначили преграды со стороны США при строительстве АЭС «Аккую» в Турции

      Мэр российского города оправдался за слова о погибшем на СВО контрактнике

      В Конституции Молдавии захотели закрепить стремление к евроинтеграции

      В российском регионе вспыхнул лесной пожар на площади более семи гектаров

      Партнер Коломойского выехал с Украины по поддельным документам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше