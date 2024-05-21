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14:42, 21 мая 2024Силовые структуры

Подросток-иностранец выстрелил в ребенка в российском городе и попал на видео

В ХМАО арестовали подростка-иностранца, выстрелившего из пистолета в ребенка

Подросток-иностранец выстрелил из пистолета в 10-летнего ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) после полученного от него замечания. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк и опубликовала соответствующее видео.

На кадрах видно, как несколько детей проезжают на велосипеде мимо группы юношей, направляющихся им навстречу. В какой-то момент один из подростков достает предмет, похожий на пистолет, и целится в голову одному из детей, а затем стреляет в сторону другого мальчика.

По данным Волк, все произошло в городе Пыть-Яхе. Юноша сначала целился в голову 6-летнему мальчику, а затем, получив замечание, выстрелил 10-летнему ребенку в бедро. Полицейские установили личность злоумышленника — им оказался юный гражданин одного из государств Закавказья. У него нашли пистолет.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В настоящее время он арестован.

Ранее неизвестный устроил стрельбу из салона автомобиля на дороге в Мурманске и попал на видео.

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      Олеся Мицкевич
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