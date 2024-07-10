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13:29, 10 июля 2024Россия

28-летний россиянин на спор прыгнул с моста при невесте, ударился о воду и не всплыл

Mash: мужчина на спор прыгнул с Крылатского моста Москвы при невесте и не всплыл

В Москве 28-летний мужчина на спор прыгнул с Крылатского моста при невесте, ударился плашмя о воду и не всплыл. Его возлюбленная снимала происходящее на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленном ролике видно, как россиянин стоит на краю моста, затем он бросается в воду. Невеста парня в это время шутливо рассказывает прохожим о его поступке. Девушка до последнего не понимает, что произошло.

Как утверждает Mash, парень из Волгоградской области отдыхал на пляже под мостом в компании возлюбленной и ее подруги. Девушки решили выяснить у молодого человека, готов ли он спрыгнуть в воду с большой высоты. Тот, недолго думая, решился.

После падения в водоем он мгновенно потерял сознание. Из воды спасатели достали уже бездыханное тело.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 18-летнего юношу, который пытался переплыть Городской пруд, сбил катер.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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