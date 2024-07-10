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11:15, 10 июля 2024Россия

Переплывавшего пруд 18-летнего россиянина сбил катер

Е1.ru: в Екатеринбурге переплывавшего Городской пруд 18-летнего юношу сбил катер

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Екатеринбурге 18-летнего юношу, который пытался переплыть Городской пруд, сбил катер. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

По данным издания, все произошло вечером 9 июля. Россиянин решил доплыть от парка УрГУПС до Юмашева. В этот момент его заметила супружеская пара, которая гуляла по парку. Мужчина предположил, что парень не осилит расстояние, и крикнул, чтобы тот возвращался. На обратном пути молодой человек оказался под катером.

Прохожие помогли ему выбраться из водоема и оказали первую помощь. В свердловском управлении МЧС отметили, что юноша купался в необорудованном месте. После инцидента проверку начали сотрудники Следственного комитета России на транспорте.

Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде четверо студентов из Индии захлебнулись во время купания в реке.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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