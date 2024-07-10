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12:10, 10 июля 2024Ценности

41-летняя российская актриса похвасталась фигурой в бикини

41-летняя российская актриса Наталья Рудова снялась в нюдовом бикини у зеркала
Наталья Рудова

Наталья Рудова. Фото: @rudovanata

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова похвасталась фигурой в купальнике. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя звезда сериалов «Универ» и «Жизнь по вызову» снялась у зеркала в бикини нюдового оттенка. Так, она надела комплект, состоявший из топа с треугольными чашками и трусов с заниженной талией и завязками на бедрах. Артистка распустила гладко уложенные волосы, разделив их на прямой пробор.

Знаменитость прошлась перед зеркалом, продемонстрировав стройное тело с разных ракурсов.

Ранее Рудова также снялась в прозрачном комбинезоне во время похода в центр медицинской косметологии в Москве.

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      Карина Черных
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