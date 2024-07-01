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17:45, 1 июля 2024Ценности

40-летняя российская актриса снялась в прозрачном комбинезоне

40-летняя Наталья Рудова снялась в прозрачном комбинезоне в центре косметологии

Кадр: @rudovanata

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова снялась в откровенном наряде и раскрыла секрет красоты. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя звезда сериалов «Универ» и «Жизнь по вызову» запечатлела свой поход в центр медицинской косметологии в Москве. Так, артистка отправилась на процедуру лимфодренажного массажа, проводимую с помощью аппарата Icoone.

В свою очередь, знаменитость предстала перед камерой, лежа на кушетке в белом прозрачном комбинезоне. При этом сквозь ткань просвечивало ее нижнее белье.

Ранее в июле 51-летняя британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась без штанов во время отдыхе на Ибице.

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      Карина Черных
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