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14:19, 10 июля 2024Ценности

56-летняя Джулия Робертс сменила имидж

56-летнюю актрису Джулию Робертс заметили на съемках фильма с новым цветом волос

Фото: Barbara Hine / Globallookpress.com

Американская актриса и продюсер Джулия Робертс сменила имидж. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци заметили 56-летнюю актрису на съемках фильма After the Hunt (с английского — «После охоты») итальянского режиссера Луки Гуаданьино. На полученных кадрах артистка позировала в сером пиджаке в клетку, белой футболке и джинсах прямого кроя с завышенной талией.

При этом она предстала перед камерой с новым цветом волос и прической. Звезда укоротила пряди по плечи, сделав укладку с косым пробором, и окрасила их в блонд.

В мае Джулия Робертс повторила свой культовый образ 34-летней давности в съемке для журнала Madame Figaro.

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      Алина Гостева
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