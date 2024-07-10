60-летняя Кортни Кокс в бикини вылезла из холодильника на видео

60-летняя актриса Кортни Кокс в черном бикини вылезла из холодильника на видео

Американская актриса Кортни Кокс показала фигуру в купальнике на видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Вначале звезда, исполнившая роль Моники Геллер в сериале «Друзья», предстала в спортивном бюстгальтере и легинсах. Актриса запечатлела занятия в тренажерном зале, где она в том числе подтягивалась и поднимала гирю.

Затем 60-летняя знаменитость продемонстрировала, как вылезает из холодильника в бейсболке, шлепанцах и черном бикини. Комплект, который подчеркивал подтянутое тело артистки, состоял из топа с косточками и трусов с заниженной талией. Также она надела на лицо тканевую маску.

Ранее в июле папарацци запечатлели американскую актрису, продюсера и активистку Еву Лонгорию во время отдыха в Испании.