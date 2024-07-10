Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:29, 10 июля 2024Мир

Актер Клуни призвал Байдена выйти из предвыборной гонки

Актер Клуни призвал Байдена отказаться от борьбы за переизбрание из-за возраста
Джордж Клуни

Джордж Клуни. Фото: IMAGO / Barbara Hine / Global Look Press

Голливудский актер Джордж Клуни призвал президента Соединенных Штатов Джо Байдена отказаться от борьбы за переизбрание во имя спасения демократии. Об этом звезда кино написал в колонке для издания The New York Times.

Последние несколько дней американские СМИ пишут о том, что Байден неудачно выступил на дебатах со своим оппонентом Дональдом Трампом. Действующий глава США запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль.

«Я люблю Джо Байдена. Как сенатора. Как вице-президента и как президента. Я считаю его своим другом и верю в него. Верю в его характер. За последние четыре года он выиграл множество сражений», — отметил Клуни. Однако, считает актер, «единственное сражение, в котором Байден не может победить, — это борьба со временем». Джордж Клуни отмечает, что с таким президентом предстоящие выборы не выиграть.

Выборы президента Соединенных Штатов состоятся в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на этот пост.

В июне в Лос-Анджелесе состоялся благотворительный вечер для привлечения спонсоров в рамках предвыборной кампании президента Джо Байдена. На вечере присутствовали Роберт Де Ниро, Джордж Клуни, Джек Блэк, актрисы Барбара Стрейзанд и Джулия Робертс.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Страны НАТО отправили Киеву истребители F-16. Они появятся в небе над Украиной уже этим летом

      Сестру реставратора осудили за хищения при реконструкции башен Кремля

      Голландские болельщики напали на англичан перед матчем Евро-2024

      Сийярто назвал возможные сроки проведения новой конференции по Украине

      Рогов напомнил НАТО об уроках Северной войны

      Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ российского региона

      Актер Клуни призвал Байдена выйти из предвыборной гонки

      Названо возможное место проведения будущей конференции по Украине

      Американский генерал назвал потребности ВВС США

      В Белом доме возник хаос из-за выступления Байдена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше