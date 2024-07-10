Актер Клуни призвал Байдена выйти из предвыборной гонки

Актер Клуни призвал Байдена отказаться от борьбы за переизбрание из-за возраста

Голливудский актер Джордж Клуни призвал президента Соединенных Штатов Джо Байдена отказаться от борьбы за переизбрание во имя спасения демократии. Об этом звезда кино написал в колонке для издания The New York Times.

Последние несколько дней американские СМИ пишут о том, что Байден неудачно выступил на дебатах со своим оппонентом Дональдом Трампом. Действующий глава США запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль.

«Я люблю Джо Байдена. Как сенатора. Как вице-президента и как президента. Я считаю его своим другом и верю в него. Верю в его характер. За последние четыре года он выиграл множество сражений», — отметил Клуни. Однако, считает актер, «единственное сражение, в котором Байден не может победить, — это борьба со временем». Джордж Клуни отмечает, что с таким президентом предстоящие выборы не выиграть.

Выборы президента Соединенных Штатов состоятся в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на этот пост.

В июне в Лос-Анджелесе состоялся благотворительный вечер для привлечения спонсоров в рамках предвыборной кампании президента Джо Байдена. На вечере присутствовали Роберт Де Ниро, Джордж Клуни, Джек Блэк, актрисы Барбара Стрейзанд и Джулия Робертс.