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03:15, 17 июня 2024Мир

Байден привлек к предвыборной кампании голливудских звезд

Байден привлек к предвыборной кампании Джорджа Клуни и Джулию Робертс
Джо Байден

Джо Байден. Фото: White House / via Globallookpress.com

В Лос-Анджелесе состоялся благотворительный вечер для привлечения спонсоров в рамках предвыборной кампании президента Джо Байдена. На мероприятие пригласили несколько голливудских звезд, пишет Bloomberg.

На вечере присутствовали: Роберт Де Ниро, Джордж Клуни, Джек Блэк, актрисы Барбара Стрейзанд и Джулия Робертс. Кроме этого, на вечере был экс-президент США Барак Обама, демократ, как и Байден, уточнили журналисты.

Так, Обама во время разговора на фоне появления данных опросов о росте поддержки Дональда Трампасреди чернокожих американцев, назвал единственной заслугой республиканца перед ними то, что «он заставил их еще лучше относиться к первому чернокожему президенту».

Ранее сообщалось, что в США предвыборные дебаты на высший пост впервые за полвека пройдут без зрителей. Как сообщили западные СМИ, 27 июня действующий глава Белого дома Джо Байден и его оппонент Дональд Трамп встретятся в пустой студии и будут выражать свои позиции на протяжении полутора часов.

Ранее Байден назвал Трампа самой большой угрозой демократии в США. Он также добавил, что никогда не был настроен так оптимистично в отношении будущего страны, как сейчас.

Выборы президента Соединенных Штатов состоятся в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.

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      Марина Совина
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