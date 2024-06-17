Байден привлек к предвыборной кампании голливудских звезд

Байден привлек к предвыборной кампании Джорджа Клуни и Джулию Робертс

В Лос-Анджелесе состоялся благотворительный вечер для привлечения спонсоров в рамках предвыборной кампании президента Джо Байдена. На мероприятие пригласили несколько голливудских звезд, пишет Bloomberg.

На вечере присутствовали: Роберт Де Ниро, Джордж Клуни, Джек Блэк, актрисы Барбара Стрейзанд и Джулия Робертс. Кроме этого, на вечере был экс-президент США Барак Обама, демократ, как и Байден, уточнили журналисты.

Так, Обама во время разговора на фоне появления данных опросов о росте поддержки Дональда Трампасреди чернокожих американцев, назвал единственной заслугой республиканца перед ними то, что «он заставил их еще лучше относиться к первому чернокожему президенту».

Ранее сообщалось, что в США предвыборные дебаты на высший пост впервые за полвека пройдут без зрителей. Как сообщили западные СМИ, 27 июня действующий глава Белого дома Джо Байден и его оппонент Дональд Трамп встретятся в пустой студии и будут выражать свои позиции на протяжении полутора часов.

Ранее Байден назвал Трампа самой большой угрозой демократии в США. Он также добавил, что никогда не был настроен так оптимистично в отношении будущего страны, как сейчас.

Выборы президента Соединенных Штатов состоятся в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.