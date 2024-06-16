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08:59, 16 июня 2024Мир

Предвыборные дебаты в США впервые за полвека пройдут без зрителей

Предвыборные дебаты Байдена и Трампа пройдут без зрителей
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Jim Bourg / Reuters

В США предвыборные дебаты на высший пост впервые за полвека пройдут без зрителей. Об этом сообщил CNN.

Телеканал анонсировал, что 27 июня действующий глава Белого дома, демократ Джо Байден и его оппонент, экс-президент-республиканец Дональд Трамп встретятся в пустой студии и будут выражать свои позиции на протяжении полутора часов. Решение удались публику объяснили тем, что часто зрители мешали кандидатам.

Дебаты будут разделены на три части, с двумя рекламными вставками. В это время кандидатам будет запрещено общаться со своими помощниками.

Ранее стало известно, что Байден и Трамп не смогут говорить одновременно — в студии будет включен только один микрофон.

Согласно опросам, на предстоящих выборах в США обоих кандидатов не поддержали бы четверть американских избирателей, и лишь три процента граждан относятся благосклонно и к Байдену, и к Трампу.

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      Марина Совина
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