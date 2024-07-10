Генерал Уилсбах: США потребуются огромные ресурсы для обслуживания самолетов

Военно-воздушные силы (ВВС) США нуждаются в огромных ресурсах для обслуживания своих самолетов. Об этом заявил американский генерал Кеннет Уилсбах, его слова приводит РИА Новости.

«Обслуживание воздушных судов имеет фундаментальное значение, чтобы самолеты были готовы к ежедневным полетам. Это требует огромного количества ресурсов ради того, чтобы поддерживать наш очень старый флот», — сказал Уилсбах.

Он добавил, что необходимо регулярно проводить проверку технического состояния самолетов.

Ранее сенатор от Республиканской партии Джим Риш заявил, что США и страны — члены Европейского союза (ЕС) были ошеломлены слабостью собственного военно-промышленного комплекса (ВПК), вскрывшейся при оказании помощи Украине.