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22:22, 10 июля 2024Мир

Американский генерал назвал потребности ВВС США

Генерал Уилсбах: США потребуются огромные ресурсы для обслуживания самолетов

Фото: Craig Hudson / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) США нуждаются в огромных ресурсах для обслуживания своих самолетов. Об этом заявил американский генерал Кеннет Уилсбах, его слова приводит РИА Новости.

«Обслуживание воздушных судов имеет фундаментальное значение, чтобы самолеты были готовы к ежедневным полетам. Это требует огромного количества ресурсов ради того, чтобы поддерживать наш очень старый флот», — сказал Уилсбах.

Он добавил, что необходимо регулярно проводить проверку технического состояния самолетов.

Ранее сенатор от Республиканской партии Джим Риш заявил, что США и страны — члены Европейского союза (ЕС) были ошеломлены слабостью собственного военно-промышленного комплекса (ВПК), вскрывшейся при оказании помощи Украине.

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      Евгений Силаев
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