Сенатор Риш: ЕС и США были ошеломлены слабостью собственного ВПК

США и страны — члены Европейского союза (ЕС) были ошеломлены слабостью собственного военно-промышленного комплекса (ВПК), вскрывшаяся при оказании помощи Украине. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Джим Риш, его слова приводит РИА Новости.

«Мы были ошеломлены. Я думаю, мы все были ошеломлены слабостью и дырами в нашем промышленном производстве, когда дело касается обороны», — ужаснулся Риш.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники по НАТО прямо сейчас направляют Украине истребители F-16, которые должны поступить на вооружение в течение лета этого года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления Белого дома о том, что никто не желает эскалации, на фоне поставок Западом истребителей F-16 Украине похожи на то, как США годами пытались доказать всему миру, что американский лидер Джо Байден за закрытыми дверями «очень острый».

