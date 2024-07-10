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16:33, 10 июля 2024Мир

В США заявили об отправке истребителей F-16 Украине

Госсекретарь США Блинкен: США прямо сейчас направляют истребители F-16 Украине

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

США и их союзники по НАТО прямо сейчас направляют истребители F-16 Украине, которые должны поступить на вооружение в течение лета этого года. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает агентство Reuters.

«Я рад сообщить, что уже осуществляется передача Киеву истребителей F-16, которые поступят из США и их союзников, Дании и Нидерландов. Они появятся в небе над Украиной уже этим летом», — сообщил госсекретарь.

Он добавил, что истребители «уже в пути».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что среди стран НАТО нет консенсуса по приему Украины в состав альянса и в настоящий момент речь идет лишь о приближении Киева к нему. Он также сослался на ситуацию с подписанием коммюнике по итогам саммита Североатлантического альянса, который проходит в Вашингтоне, указав, что формулировка о будущем членстве Украины не выработана.

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      Дарья Устьянцева
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