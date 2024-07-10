Столтенберг заявил об отсутствии консенсуса по приему Украины в НАТО

Столтенберг: в НАТО нет консенсуса по приему Украины в состав альянса

Среди стран НАТО нет консенсуса по приему Украины в состав альянса, и сейчас речь идет лишь о приближении Киева. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

«Чтобы принять страну в НАТО, нужен консенсус. Страны НАТО пока достигли консенсуса насчет того, что Украина станет членом НАТО, но пока рано говорить когда», — сказал генсек.

Столтенберг также сослался на ситуацию с подписанием коммюнике по итогам саммита Североатлантического альянса, который проходит в Вашингтоне. По его словам, странами блока до сих пор не выработана формулировка о будущем членстве Украины.

Ранее Столтенберг заявил, что Россия не представляет непосредственную военную угрозу для НАТО. При этом он добавил, что Россия якобы представляет угрозу в сфере кибератак.