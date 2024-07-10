МИД России ответил на заявление о поставках F-16 Украине

Захарова раскритиковала слова Кирби о нежелании эскалации на фоне поставок F-16

Заявления Белого дома о том, что никто не желает эскалации, на фоне поставок Западом истребителей F-16 Украине похожи на то, как США годами пытались доказать всему миру, что американский лидер Джо Байден за закрытыми дверями «очень острый». Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Это похоже на то, как Белый дом все это время пытался доказать общественности, что за закрытыми дверями Байден "очень острый"», — отметила дипломат.

Таким образом Захарова ответила на слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби, который заявил, что «никто не хочет эскалации конфликта», на фоне поставок истребителей Киеву.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники по НАТО прямо сейчас направляют истребители F-16 Украине, которые должны поступить на вооружение в течение лета этого года.