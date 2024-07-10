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06:20, 10 июля 2024Мир

В Японии впервые арестовали россиянина по подозрению в обходе санкций

В Японии впервые по подозрению в обходе санкций арестован гражданин России

Фото: Steven Diaz / Unsplash

В Японии впервые арестовали россиянина по подозрению в экспорте товаров в Россию в обход санкций. Об этом сообщает Nikkei.

Уточняется, что задержанным является 38-летний гражданин России, представитель торговой компании Astrade с офисом в Осаке. По данным издания, мужчина отправил в Россию контейнер с несколькими гидроциклами и судовыми дизельными двигателями на сумму около 42 миллионов йен (около 260 тысяч долларов).

Российское генконсульство осведомлено о произошедшем, передает ТАСС. «Мы находимся с ними в контакте по этому вопросу и выясняем детали, касающиеся задержания», — рассказали агентству.

Ранее Япония запретила экспорт в Россию аккумуляторов, труб и компонента пороха. Ограничения коснулись 164 категорий товаров. До этого Япония дополнила санкции против России запретом на экспорт пяти типов станков.

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      Марина Совина
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