В Японии впервые арестовали россиянина по подозрению в обходе санкций

В Японии впервые по подозрению в обходе санкций арестован гражданин России

В Японии впервые арестовали россиянина по подозрению в экспорте товаров в Россию в обход санкций. Об этом сообщает Nikkei.

Уточняется, что задержанным является 38-летний гражданин России, представитель торговой компании Astrade с офисом в Осаке. По данным издания, мужчина отправил в Россию контейнер с несколькими гидроциклами и судовыми дизельными двигателями на сумму около 42 миллионов йен (около 260 тысяч долларов).

Российское генконсульство осведомлено о произошедшем, передает ТАСС. «Мы находимся с ними в контакте по этому вопросу и выясняем детали, касающиеся задержания», — рассказали агентству.

Ранее Япония запретила экспорт в Россию аккумуляторов, труб и компонента пороха. Ограничения коснулись 164 категорий товаров. До этого Япония дополнила санкции против России запретом на экспорт пяти типов станков.