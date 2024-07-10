Боррель вспомнил о жертвах на Украине при обещании военной помощи

Боррель: ЕС сожалеет о жертвах, но считает необходимым продолжать помощь Украине

Европейский союз (ЕС) сожалеет о жертвах на Украине, но считает необходимым продолжать военную помощь. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

«Я знаю, как закончить войну. Если мы прекращаем поддерживать Украину, война быстро завершится, потому что Украина не может защищать себя без нашей поддержки», — сказал он.

По его словам, поддерживая Киев, страны Европы защищают собственную безопасность. Дипломат отметил, что европейское объединение хочет мира, который будет «соблюдать суверенитет Украины и предоставлять ей гарантии безопасности».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС уведомил их об увеличении шансов на перемирие в конфликте на Украине.