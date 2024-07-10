Созданы неспособные превратиться в рак клетки

Molecular Therapy: созданы клетки, неспособные превратиться в раковые

Ученые Хельсинкского университета создали клетки, которые не способны к злокачественному росту и не могут превратиться в рак. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Therapy.

Клеточная терапия имеет потенциал для лечения множества заболеваний, но до сих пор возникали серьезные риски, такие как непреднамеренные мутации ДНК и невозможность передачи клеток между разными людьми. Новые клетки не могут размножаться без посторонней помощи, что исключает возможность их превращения в злокачественные.

Стволовые клетки были модифицированы таким образом, чтобы они делились только при наличии тимидина — нуклеозида, входящего в состав ДНК. Без этого нуклеозида клетки не способны реплицировать свой геном, что исключает их пролиферацию во время дифференцирования, когда они приобретают новые функциональные свойства для выполнения различных задач.

В ходе экспериментов стволовые клетки были превращены в β-клетки, вырабатывающие инсулин, которые затем трансплантировали лабораторным животным. Эти клетки регулировали уровень глюкозы в крови животных на протяжении шести месяцев.

Метод, разработанный исследователями, позволяет безопасно редактировать клетки без риска побочных эффектов. Клетки могут быть превращены во что-то, что иммунная система реципиента не распознает, что уменьшает риск рака и делает возможным создание универсальных клеточных продуктов для быстрого применения.