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16:52, 10 июля 2024Бывший СССР

Экс-депутат Рады описал сценарий радикальной смены власти на Украине

Экс-депутат Рады Килинкаров: на Украине возможна радикальная смена власти

Фото: Yuliia Ovsiannikova / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На Украине возможна радикальная смена власти в форме «майдана». Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров в комментарии изданию «Абзац».

Килинкаров прокомментировал заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о возможности радикальной смены власти на Украине. Он подчеркнул, что таким сценарием станет «майдан», организованный гражданскими или военными.

Экс-депутат Рады допустил проведение выборов в стране под давлением Запада из-за переговоров по государственному долгу Украины. «После завершения полномочий Верховной Рады 28 августа западные страны могут потребовать проведения выборов, поставив под сомнение легитимность президента и парламента», — заявил Килинкаров.

Ранее американский дипломат Час Фридман заявил о возможности смены власти на Украине. Он отметил, что на Украине многие готовы к переговорам с Россией.

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