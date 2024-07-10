Экс-депутат Рады Килинкаров: на Украине возможна радикальная смена власти

На Украине возможна радикальная смена власти в форме «майдана». Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров в комментарии изданию «Абзац».

Килинкаров прокомментировал заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о возможности радикальной смены власти на Украине. Он подчеркнул, что таким сценарием станет «майдан», организованный гражданскими или военными.

Экс-депутат Рады допустил проведение выборов в стране под давлением Запада из-за переговоров по государственному долгу Украины. «После завершения полномочий Верховной Рады 28 августа западные страны могут потребовать проведения выборов, поставив под сомнение легитимность президента и парламента», — заявил Килинкаров.

Ранее американский дипломат Час Фридман заявил о возможности смены власти на Украине. Он отметил, что на Украине многие готовы к переговорам с Россией.