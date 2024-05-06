В США заявили о возможности смены власти на Украине

Дипломат Фриман: на место Зеленского может прийти власть, готовая к диалогу с РФ

На Украине к власти может прийти новое правительство, которое будет готово к переговорам с Россией. Об этом заявил американский дипломат Час Фридман в интервью Dialogue works.

«Господин Зеленский может стать жертвой собственной непримиримости, а в Киеве может появиться новое правительство, которое с большей готовностью признает реальное положение дел вместо того, чтобы его отрицать», — заявил дипломат.

Фриман отметил, что на Украине многие готовы к переговорам с Россией, но Зеленский запретил их проводить.

Он также добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не продержаться и до ноября.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина поблагодарит союзников за ввод войск на ее территорию. По его словам, Украина будет признательна за ввод как солдат, так и военных консультантов.

