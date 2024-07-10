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20:51, 10 июля 2024Экономика

Фонтан забил из-под земли в российском городе

Фонтан забил из-под земли в Ярославле из-за гидравлических испытаний

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Ярославле на улице Панина из-под земли забил фонтан воды. Об инциденте в российском городе стало известно изданию «МК».

На сделанных очевидцами кадрах можно увидеть поврежденный асфальт, залитый водой. По данным Территориальной генерирующей компании № 2 (ТГК-2), прорыв трубы произошел в ходе гидравлических испытаний. Поврежденная труба не выдержала сильного напора, который используется для выявления участков, требующих ремонта.

В организации отметили, что для безопасности населения испытания проводятся с температурой теплоносителя не выше 40 градусов. Сейчас место прорыва огорожено, в ближайшее время рабочие заменят дефектную часть трубопровода.

Ранее авария во время гидравлических испытаний произошла в Санкт-Петербурге. Высота фонтана, который забил из-под земли в Северной столице, оказалась сравнима с 12-этажным домом.

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      Александра Качан
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