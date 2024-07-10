ФСБ задержала доставщика бомб для теракта против военных Минобороны России

Сотрудники ФСБ задержали гражданина России 1994 года рождения, который обеспечил доставку взрывных устройств, предназначенных для теракта против трех военных Минобороны России. Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ведомства.
Бомбы, завернутые в подарочную упаковку, были доставлены через курьеров. Россиянин дал признательные показания. По словам задержанного, его завербовали в мае украинские спецслужбы за материальное вознаграждение. ФСБ показала оперативное видео задержания мужчины.
На кадрах виден россиянин, который испытывает бомбы. Спецназ хватает его и надевает наручники.
Ранее в среду, 10 июля, ФСБ сообщила о предотвращении в Москве теракта против трех высокопоставленных сотрудников российского военного ведомства. Им по адресам проживания должны были отправить бомбы под видом подарков.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ.