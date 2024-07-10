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10:03, 10 июля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала доставщика бомб для теракта против военных Минобороны России

ФСБ: задержан доставщик бомб для теракта против трех военных Минобороны России
Начало событий в новости ФСБ предотвратила теракт против трех высокопоставленных военнослужащих Минобороны

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали гражданина России 1994 года рождения, который обеспечил доставку взрывных устройств, предназначенных для теракта против трех военных Минобороны России. Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ведомства.

Бомбы, завернутые в подарочную упаковку, были доставлены через курьеров. Россиянин дал признательные показания. По словам задержанного, его завербовали в мае украинские спецслужбы за материальное вознаграждение. ФСБ показала оперативное видео задержания мужчины.

На кадрах виден россиянин, который испытывает бомбы. Спецназ хватает его и надевает наручники.

Ранее в среду, 10 июля, ФСБ сообщила о предотвращении в Москве теракта против трех высокопоставленных сотрудников российского военного ведомства. Им по адресам проживания должны были отправить бомбы под видом подарков.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ.

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      Любовь Ширижик
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