ФСБ предотвратила теракт против трех высокопоставленных военнослужащих Минобороны

ФСБ предотвратила теракт в отношении трех военнослужащих Минобороны

ФСБ предотвратила теракт в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Минобороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, силовики задержали 30-летнего гражданина России, завербованного сотрудниками украинской военной разведки. Он организовал доставку трех мощных бомб, замаскированных под подарки, по адресам проживания руководителей подразделений Минобороны. Взорвать бомбы должны были после сообщения от курьера о доставке.

Против россиянина возбудили дело по статье о покушении на совершение теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. Он признался, что пошел на преступление ради денег.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб устроить теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.