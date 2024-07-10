ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб устроить теракт на крейсере в Мурманске

ФСБ предотвратила теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске

ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб устроить теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, сотрудник украинской разведки связался со служащим на крейсере военным Вооруженных сил России и предложил ему устроить теракт за деньги. Офицер рассказал о таком предложении российским органам безопасноти. Далее спецслужбы вели оперативную игру с оппонентами в Киеве.

Кураторы предоставили военному компоненты для сборки зажигательного устройства и утверждали, что отвечает за операцию глава Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Отмечается, что офицеру обещали после совершения поджога на крейсере эвакуацию в Финляндию, новые документы и деньги. Однако, когда украинские спецслужбы получили запись с инсценировкой теракта на крейсере, куратор перестал выходить на связь. Возбуждено дело по части 1.1 статьи 205.1 («Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления террористического характера») УК РФ.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Минобороны.