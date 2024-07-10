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10:27, 10 июля 2024Силовые структуры

Офицер раскрыл детали его вербовки для теракта на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Офицер сказал, что ГУР вербовала его для теракта на корабле «Адмирал Кузнецов»
Начало событий в новости ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб устроить теракт на крейсере в Мурманске

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российский офицер, проходящий военную службу на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, рассказал, что представитель украинской разведки Олег связался с ним в марте. Об этом он сообщил на видео, предоставленном РИА Новости в центре общественных связей ФСБ.

Вербовщик связался с российским военным в мессенджерах WhatsАpp и Telegram, а затем в ходе телефонных разговоров оказывал психологическое воздействие на офицера. Олег склонял его к совершению теракта на корабле, пообещав сначала отъезд за границу по поддельным документам и крупное вознаграждение, а потом перейдя к угрозам уголовной ответственности по сфабрикованным делам за якобы финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кураторы предоставили российскому военному компоненты для сборки зажигательного устройства и утверждали, что отвечает за операцию глава Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Однако, когда украинские спецслужбы получили запись с инсценировкой теракта на крейсере, куратор перестал выходить на связь. Возбуждено дело по части 1.1 статьи 205.1 («Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления террористического характера») УК РФ.

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      Любовь Ширижик
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