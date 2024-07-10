Офицер раскрыл детали его вербовки для теракта на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Офицер сказал, что ГУР вербовала его для теракта на корабле «Адмирал Кузнецов»

Российский офицер, проходящий военную службу на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, рассказал, что представитель украинской разведки Олег связался с ним в марте. Об этом он сообщил на видео, предоставленном РИА Новости в центре общественных связей ФСБ.

Вербовщик связался с российским военным в мессенджерах WhatsАpp и Telegram, а затем в ходе телефонных разговоров оказывал психологическое воздействие на офицера. Олег склонял его к совершению теракта на корабле, пообещав сначала отъезд за границу по поддельным документам и крупное вознаграждение, а потом перейдя к угрозам уголовной ответственности по сфабрикованным делам за якобы финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кураторы предоставили российскому военному компоненты для сборки зажигательного устройства и утверждали, что отвечает за операцию глава Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Однако, когда украинские спецслужбы получили запись с инсценировкой теракта на крейсере, куратор перестал выходить на связь. Возбуждено дело по части 1.1 статьи 205.1 («Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления террористического характера») УК РФ.